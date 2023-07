Pochettino leva Diego Moreira à digressão de pré-época do Chelsea

O clube não deu pormenores em relação a estas ausências, ao contrário das explicações em relação aos lesionados Wesley Fofana, Marcus Bettinelli, Benoit Badiashile e Armando Broja, a recuperarem de lesões

O extremo internacional português sub-21 Diego Moreira, ex-Benfica, integra a lista de 29 futebolistas do Chelsea que Mauricio Pochettino escolheu para o estágio de pré-época nos Estados Unidos.

A informação foi esta terça-feira avançada pelos "blues", com uma lista que não inclui Hudson-Odoi, Aubameyang, Lukaku e Ziyech.

O clube não deu pormenores em relação a estas ausências, ao contrário das explicações em relação aos lesionados Wesley Fofana, Marcus Bettinelli, Benoit Badiashile e Armando Broja, a recuperarem de lesões.

Neste estágio, o Chelsea começará por defrontar o Wrexham, emblema da "League Two" inglesa, em jogo agendado para quinta-feira em Chapel Hill, na Carolina do Norte.

Depois disso, a equipa terá mais três particulares, com futuros adversários na Liga inglesa: com o Brighton, no sábado, em Filadélfia, com o Newcastle em 27 de julho, em Atlanta, e com o Fulham, de Marco Silva, em 30 de julho, em Landover.

A digressão norte-americana terminará com um jogo frente ao Borussia Dortmund, a três de agosto, em Chicago.

O Chelsea, que teve uma época dececionante e terminou em 12.º lugar, tem Maurício Pochettino como novo treinador e estreia-se na Liga em 13 de agosto, em jogo em que recebe em Stamford Bridge o Liverpool.