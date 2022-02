Pochettino diz que Nuno Mendes "está destinado a ser um dos melhores"

Internacional português, cedido pelo Sporting, "tem uma maturidade mental e uma força física incrível", justificou o timoneiro do PSG

A idade não é um posto. A cumprir a segunda época como sénior e a primeira no futebol estrangeiro, pelo PSG, Nuno Mendes, 19 anos, tem deixado Mauricio Pochettino rendido. O técnico enaltece a compostura e a capacidade física do lateral ex-Sporting e antevê que será um dos mais talentosos na posição.

"O Nuno tem espaço para melhorar e um enorme potencial. Vimos apenas parte do que pode fazer. Tem uma maturidade mental e uma força física incrível. Se continuar com esta progressão, está destinado a ser um dos melhores", afirmou Pochettino, esta sexta-feira, em conferência de Imprensa.

Compatriota de Nuno Mendes, o médio Danilo Pereira foi igualmente alvo de palavras elogiosas dirigidas pelo treinador argentino do PSG. Pochettino destacou a atitude e o espírito coletivo do ex-FC Porto com a camisola do clube francês.

"Profissionalismo, empenho, sentimento de pertença a um grupo, estas são as qualidades que descrevem o Danilo. É um jogador que trabalha para os seus companheiros e não apenas para si mesmo. Os seus valores colocam-no numa situação de disponibilidade permanente para a equipa", referiu o técnico.

Nuno Mendes foi emprestado pelo Sporting até junho de 2022 e a permanência a título definitivo no PSG está dependente do pagamento de 40 milhões de euros. Danilo Pereira, por sua vez, tem contrato válido com o PSG até junho de 2025.