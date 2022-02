Plenos poderes para Luís Castro: revolucionar estrutura do futebol, como fez no FC Porto

Treinador português vai assumir o comando técnico do Botafogo.

Tal como O JOGO oportunamente noticiou no passado domingo, Luís Castro será o novo treinador do Botafogo e a oficialização do acordo entre as partes só está pendurada pelo pagamento da cláusula de rescisão de 1,2 milhões de euros do treinador português do Al-Duhail. No Rio de Janeiro, Castro já sabe que a sua missão será bem mais ampla do que comandar a equipa dentro das quatro linhas.

De acordo com o portal "Globoesporte", John Textor, proprietário do Botafogo, pretende que o português revolucione a estrutura de futebol do clube, sobretudo ao nível das camadas jovens, à semelhança do que fez no FC Porto. Mal o contrato esteja assinado, a Direção pretende reunir-se com Castro para analisar um ataque ao mercado que se antevê feroz e direcionado a nomes sonantes do futebol mundial, com Cavani a ser apontado pela Imprensa brasileira como um dos alvos principais do empresário norte-americano.

Ontem, segunda-feira, o português ainda orientou o Al-Duhail na goleada sobre o Qatar SC por 5-0 no dia em que o Al-Sadd se sagrou campeão após arrasar o Al-Ahli de Doha por 8-2. No final do encontro, o técnico do segundo classificado da liga agradeceu o apoio dos adeptos e da Direção, mas não confirmou a mudança para o Botafogo: "Conseguimos somar um bom resultado e estou muito feliz pelo grupo. Jogámos bem e agora vamos descansar e preparar o próximo jogo. Parabéns aos adeptos, à administração e a toda a gente que nos tem apoiado ao longo da época nos bons e maus momentos."