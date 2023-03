Plantel do Flamengo com Vítor Pereira: "Vamos trabalhar o dobro e dar-lhe apoio"

Em primeiro plano, jogadores do Flamengo tristes. Ao fundo, os do Independiente del Valle festejam

Everton Ribeiro, capitão do Flamengo, e Gerson, grande figura da equipa, saíram em defesa do técnico após a derrota com o Independiente del Valle na Supertaça Sul-americana

Everton Ribeiro, capitão do Flamengo: "Nem sempre as coisas saem como a gente deseja. Três chances de títulos que deixamos passar. Mas como o mister falou, encontramos um caminho e podemos reverter isso. Vamos trabalhar a dobrar. Vamos dar apoio para o Vítor. Também está se ambientando e está procurando a melhor a equipe. Vamos dar suporte para ele. Só nós no balneário temos o que é necessário para mudar a situação. A nossa atitude foi diferente, todo mundo a ajudar, cumprimos o que o mister propôs. Daqui pra frente é todo mundo unido e acreditando no trabalho, vamos deixar a vida nos próximos jogos como fizemos copm o Independiente. Não gostamos de perder, estamos frustrados e temos que virar a chave e botar a cara já no domingo."

Gerson: "É tudo bem explicado. Se vocês pararem para ver o jogo, os caras não tiveram nenhuma chance. Desde o começo tivemos chances, bola na trave, infelizmente a bola não entrou. Depois lutamos até o final, conseguimos o gol, fomos para a prorrogação em cima dos caras de novo. Fomos para os pênaltis e perdemos. Não tem dificuldade. A gente sabe tudo o que tinha para fazer. Entramos, demos a vida, corremos, fizemos um excelente jogo na minha opinião e não conseguimos ganhar. Só nós podemos mudar essa situação. Não sobrou só o Carioca, ainda tem Brasileiro para começar, a Libertadores. Repito: o Flamengo entra em todas as competições para ganhar, infelizmente não conseguimos e seguimos. Domingo vamos dar a vida para ganhar o clássico. Vai ser difícil para dormir hoje, mas é o futebol. Amanhã é outro dia."