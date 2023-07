Na sequência das declarações do avançado, em que mostrou o desejo de jogar pelo Barcelona.

A placa dedicada a João Félix nas imediações do estádio do Atlético de Madrid foi vandalizada na noite de terça-feira, pouco tempo depois de serem tornadas públicas as declarações do internacional português, em que diz que tem o sonho de jogar no Barcelona.

"Vai para o Barça", lê-se agora junto à placa, com vários riscos, um ato que terá sido cometido por alguém da massa associativa dos colchoneros.

Também o Atlético de Madrid ficou muito desagradado com as declarações de João Félix.

Segundo relatos na imprensa espanhola, esta quarta-feira, o avançado que jogou no Chelsea na segunda metade da época passada, por empréstimo dos rojiblancos, poderá mesmo mudar-se para os catalães.