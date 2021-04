Pirlo junta a Ronaldo uma promessa da formação do Sporting

Félix Correia foi chamado para o dérbi de Turim

Félix Correia foi convocado por Pirlo para o dérbi de Turim. O avançado português alinha pelos sub-23 e terá a oportunidade de ir ao banco e, quem sabe, estrear-se ao lado de Cristiano Ronaldo, logicamente convocado também para o jogo com o Torino.



Félix Correia tem 20 anos e chegou aos bianconeri em junho de 2020, depois de ter representado o AZ Alkmaar por empréstimo do Manchester City e de ter cumprido toda a formação no Sporting, onde se destacou como um dos maiores talentos de Alcochete, sendo cobiçado por muitos clubes europeus.

Félix marcou cinco golos em 15 jogos pelos de Turim na Serie C e tem uma chance porque a Juve tem várias baixas. Bonucci e Demiral estão infetados com covid-19, Buffon está castigado e Dybala, McKennie e Arthur estão suspensos depois de terem violado as regras do confinamento.

O guarda-redes Szczesny, que suspeitava de covid-19, está disponível para ir a jogo.