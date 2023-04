Pioli sobre Rafael Leão: "Fico chateado quando não faz os movimentos..."

Stefano Pioli, técnico do Milan, deixou elogios a Rafael Leão e revelou onde, dentro de campo, pretende atuar o avançado português.

Após o Mundial 2022, Rafael Leão, avançado português do Milan, tem vindo a receber algumas críticas em Itália. Desde o regresso do Catar, apontou apenas dois golos pelos rossoneri.

Para Stefano Pioli, o mais importante "é que está feliz": "O mais importante é que está feliz e joga com um sorriso, não deve estar preocupado e ansioso" vincou o técnico italiano, que revelou ainda, a preferência do atacante luso no sistema tático do Milan e o que o leva, por vezes, a ficar "chateado" com Rafael Leão: "Se está mais confortável do lado esquerdo do que como segundo avançado? Disse-me o contrário, mas é um jovem. Tem muita qualidade e fico chateado quando não faz os movimentos que lhe dão oportunidades, porque é o que queremos dele".

Depois da vitória frente ao Nápoles, o treinador quer dar continuação ao momento no próximo jogo, frente ao Empoli, a contar para a jornada 29 da Serie A: "É crucial manter a mesma atitude, determinação e qualidade. O Empoli é uma boa equipa e merecem todo o nosso respeito. Temos de ser humildes."

Na presente temporada, o conjunto rossoneri ocupa o terceiro lugar na Serie A e está presente nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Nápoles, atual líder do campeonato italiano.