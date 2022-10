Pioli sobre Leão: "O crescimento dele ainda não acabou"

Treinador do Milan quer que o internacional português ambicione mais e não se dê por satisfeito

Stefano Pioli, treinador do Milan, foi questionado esta sexta-feira, em conferência de Imprensa, sobre a utilização e margem de crescimento do reforço De Ketelaere, utilizando o exemplo de Rafael Leão para justificar a aposta progressiva no belga. E apontou o português a mais altos voos, acreditando que ainda tem muito para lhe dar e este para evoluir sob o seu comando.

"O De Ketelaere está a trilhar um caminho justo e correto. Quando alguém tem talento e disponibilidade, tem um grande futuro pela frente, estou satisfeito com o que ele está a fazer. Lembro-me do Leão de três anos atrás e do Tonali do primeiro ano, quando muitos questionavam as suas qualidades. Charles é um talento que deve ter tempo para se adaptar para se tornar cada vez mais decisivo. Para mim não é um mistério. O crescimento de Leão ainda não acabou. Ele não deve estar satisfeito ainda e eu ainda posso dar-lhe muito. Ainda há várias situações a serem enfrentadas em conjunto", afirmou o técnico do Milan.

Recorde-se que com Pioli ao comando, Leão foi eleito o melhor jogador da Serie A na última temporada, sendo um jogador decisivo na conquista do campeonato.