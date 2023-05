Pioli comenta lesão de Rafael Leão: "Vamos ver como ele acorda amanhã"

Internacional português foi titular na vitória frente à Lázio (2-0), mas durou apenas 10 minutos em campo. Primeira mão das meias-finais, diante do Inter, está marcada para quarta-feira.

Rafael Leão saiu lesionado do encontro entre Milan e Lázio, que terminou com uma vitória rossoneri por 2-0, em jogo da 34.ª jornada da Serie A. O português durou apenas 10 minutos em campo.

Depois de fazer um pique, o internacional português parece ter saído com uma lesão muscular, a quatro dias da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, em casa.

Após a partida, Stefano Pioli, treinador do Milan, não se mostrou muito preocupado com a saída do extremo.

"Se o Rafael Leão estiver recuperado, então irá jogar. Caso contrário, também poderemos fazer uma excelente exibição, mesmo sem um grande jogador como ele. Estive agora com o Rafael e ele pareceu-me relaxado, mas o seu problema muscular será reavaliado amanhã. Tendo em conta aquilo que ele me disse, não acho que seja uma lesão grave. Vamos ver como ele vai acordar amanhã", referiu, à DAZN.

Com a vitória, o Milan subiu provisoriamente ao quarto lugar da Serie A, primeira posição que confere acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, estando agora dependente do resultado do Inter-Roma.