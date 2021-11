Petro de Luanda, de Alexandre Santos, vence Recreativo da Caála e reforça liderança

Equipa do técnico português chegou aos 13 pontos após triunfo por 2-1

O Petro de Luanda, sob comando do português Alexandre Santos, venceu hoje o Recreativo da Caála por 2-1, em jogo relativo à segunda jornada do campeonato angolano de futebol.

Com este triunfo, o Petro de Luanda reforçou a liderança do campeonato, com 13 pontos, após golos de Yano, aos 65 minutos, e Megue, aos 84.

Vitinho, aos 87 minutos, reduziu a desvantagem, em jogo disputado em Luanda.

Para mesma jornada, também esta tarde, o 1.º de Agosto goleou o Sporting de Benguela, no reduto deste, por 5-0, e ascendeu ao terceiro lugar do Girabola, com 10 pontos, após derrota na jornada anterior, em Luanda, diante do Cuando Cubango FC, por 0-1.

Bobó, aos 16 e 90+4 minutos, Bonifácio, por duas vezes, aos 25 e 31, e Bito, aos 46, marcaram os golos.

O Sagrada Esperança, campeão angolano, ganhou ao Kabuscorp do Palanca por 2-1, na província angolana da Lunda Norte e ascendeu ao segundo lugar da prova, com 11 pontos.