"Peso do emblema? Se o Real Madrid não tivesse o Modric, o Kroos, o Vinícius, Benzema..."

Declarações de Bernardo Silva à imprensa inglesa depois da vitória por 2-1 sobre o Leeds United, no sábado. O médio do Manchester City já antevê as meias-finais da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid.

Manchester City sem medo de defrontar o Real Madrid: "Temos muito respeito pelo Real Madrid, mas nenhum medo. Por que deveríamos temê-los? Vamos tentar manter o ímpeto que temos construído nos últimos meses para chegar ao jogo confiantes e ganhar, sabendo que eles venceram a Champions na época passada."

Peso do emblema pode favorecer o Real Madrid? "Não se trata do emblema, nunca se trata do emblema. Se o Real Madrid não tivesse o Modric, o Kroos, o Vinícius, Benzema... não ganharia nada porque a camisola, por si só, não faz nada. Seríamos estúpidos se não os respeitássemos, mas temos esse objetivo de vencer, sabendo que perdemos no ano passado, em circunstâncias difíceis. Mas desta vez tentaremos fazer com que seja diferente."

Conquistar a Liga dos Campeões: "Não vamos mentir, sem dúvida que queremos essa competição porque é a única que nunca ganhámos."

Possibilidade de conquistar o triplete: "Estamos numa posição muito boa para lutar pelos três troféus. A final da Taça de Inglaterra é um dérbi [contra o Manchester United], seria fantástico para os nossos adeptos. A Liga dos Campeões é um troféu que eu adorava ganhar. E a Premier League seria a sexta em seis anos e entraríamos na história."