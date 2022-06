Perto do Milan, Renato Sanches é agora associado ao PSG

Clube italiano tem negociado o passe do internacional português, que agora surge ligado ao campeão francês

Antes desta janela de transferências, o PSG já contava com Danilo Pereira e Nuno Mendes. Entretanto, Vitinha foi, também, contratado e, numa altura em que o também português Luís Campos dá os primeiros passos no clube, o nome de Renato Sanches também é associado ao campeão francês.

De acordo com o Foot Mercato, o jogador do Lille, que já sabe o que é trabalhar com o atual diretor desportivo dos parisienses, pode ser um alvo do clube, ainda que a negociação não seja fácil, uma vez que o Milan já está bem posicionado na corrida.

Os rossoneri já têm um princípio de acordo com o internacional português, mas falta ainda limar várias arestas com o Lille, que só aceita vender o jogador por 30 milhões, numa altura em que as últimas propostas chegaram apenas aos 15. E chegar ao dobro deste último valor não seria, de todo, um problema para o emblema da capital francesa.