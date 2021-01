Pepe: "Melhor central português? Rúben Dias. As pessoas falam das porradas e não sei o quê..."

Experiente central do FC Porto deixa rasgados elogios ao antigo central do Benfica.

Pepe, central do FC Porto, revela em entrevista ao Tribuna Expresso qual é, na sua opinião, o melhor central da atualidade. E, curiosamente, é um ex-adversário - e companheiro na Seleção Nacional.

"Para mim, o Rúben Dias. Tornou-se um central top, ele sabe isso, já lhe disse e ele sabe o que penso dele. Foi um jogador superinteligente. Apesar da qualidade dele como jogador, é uma pessoa superinteligente", começou por dizer sobre o antigo jogador do Benfica.

"Lembro-me dele no Mundial [2018]: nós jantávamos e ele vinha sempre conversar comigo. Eu, o Cris [Cristiano Ronaldo] e outros jogadores íamos dar uma volta para fazer a digestão e ele estava sempre connosco, a ouvir. Se tinha dúvidas perguntava", continuou, antes de garantir que havia respeito mútuo quando um representava o Benfica e outro o FC Porto.

"Apesar de as pessoas pensarem que nós, jogadores, damo-nos mal uns com os outros e falam das porradas e não sei o quê, mas eu respeito muito o Rúben Dias assim como ele me respeita. Ele representava o Benfica e eu o FC Porto, mas isso não quer dizer nada. No campo éramos rivais, eles defendia a equipa dele, eu defendia a minha, mas fora não queríamos o mal um do outro", explicou, concluindo depois que já revelou ao agora jogador do Manchester City que é, para ele,o melhor central português da atualidade:

"Já lhe disse que ele é o melhor [central português], porque atualmente não há melhor do que ele. A realidade é essa e ele está a mostrar isso a cada dia. O conselho que me deram eu dei-lhe a ele: tens de mandar no teu terreno."