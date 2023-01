Pepa vive lado negro do sonho saudita

No dia da estreia de Ronaldo, o técnico soube da sua demissão no Twitter do Al Tai, que anunciou o sucessor sem rescindir com o luso.

Colocado nas bocas do mundo com a surpreendente chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr, o campeonato da Arábia Saudita tem vivido os dias de maior mediatismo da sua história, mas nem tudo o que reluz é ouro e Pepa foi a mais recente vítima do amadorismo que reina nas Direções de alguns dos clubes que disputam o primeiro escalão saudita.