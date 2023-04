Pepa, treinador do Cruzeiro, alcança primeira vitória no Brasileirão: "Arrepiante"

Cruzeiro recebeu e venceu o Grémio na segunda jornada da prova.

O Cruzeiro, orientado pelo português Pepa, alcançou a primeira vitória na atual edição do Brasileirão, ao receber e vencer o Grémio por 1-0. Bruno Rodrigues, ao minuto 64, fixou o resultado final do encontro da segunda jornada da prova.

"As primeiras palavras são para os adeptos: é arrepiante. Sentimos o apoio", afirmou o técnico após o encontro. "É um jogo que tivemos de tudo. Tivemos intensidade, qualidade no último terço e, mais uma vez, o apoio foi impressionante. A primeira vez que senti isso, é arrepiante. Se tivermos sempre essa atitude, teremos apoio do primeiro ao último minuto", prosseguiu.

Segue-se a receção ao Náutico, na terça-feira. "Este jogo já terminou. O foco é já no jogo de terça. É mata-mata e temos muita ambição na Taça. Não temos tempo para nada. Temos de trabalhar muito. Jogando em casa, com o apoio dos adeptos, é completamente diferente", rematou.