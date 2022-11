Pepa recomeça o trabalho na Arábia Saudita: "Foco total"

Campeonato vai recomeçar após o Mundial após uma paragem iniciada em outubro.

Pepa, treinador português do Al-Tai, recomeçou os trabalhos no clube saudita, tendo em vista o reinício do campeonato, que irá ocorrer depois do Mundial do Catar.

"De regresso ao relvado. Foco total no nosso trabalho", escreveu o técnico nas redes sociais.

Oficializado no Al-Tai em julho passado, Pepa alcançou, até ao momento, cinco vitórias em oito jogos realizados. No campeonato, que parou para férias em outubro passado, ocupa o sétimo lugar, com 15 pontos em oito jornadas. Lidera o Al-Shabab, com 22 totalizados.