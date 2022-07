Pepa já tem novo desafio após deixar o comando do V. Guimarães

Treinador português ruma ao campeonato da Arábia Saudita.

Poucos dias depois de deixar o comando técnico do V. Guimarães, Pepa foi esta terça-feira anunciado como treinador do Al-Tai, equipa do principal escalão da Arábia Saudita.

O técnico de 41 anos abraça assim a primeira experiência no estrangeiro enquanto treinador, orientando o sexto classificado do último campeonato daquele país asiático.

No plantel, Pepa terá como opção para a baliza Victor Braga, guardião brasileiro que alinhava no Arouca e recentemente foi contratado pelo Al-Tai.