Pepa estreia-se à frente do Cruzeiro com vitória sobre Pedro Caixinha

Reviravolta nos minutos finais garantiu o triunfo para o técnico do Cruzeiro.

Pepa estreou-se na madrugada desta quinta-feira no comando técnico do Cruzeiro com uma vitória por 3-2 sobre o Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, num jogo particular.

Após Bruninho (2') e Thiago Borbas (23') terem colocado a equipa de Caixinha em vantagem na primeira parte, Mateus Vital (58') e um bis tardio de Machado (81' e 89') permitiram que Pepa sorrisse no primeiro jogo à frente do Cruzeiro.

Em termos de jogos oficiais, o Cruzeiro volta a entrar em campo no dia 12 de abril para defrontar o Náutico nos 16 avos de final da Taça do Brasil, o que irá anteceder a sua estreia no Brasileirão, na casa do Corinthians, três dias depois.

Quanto ao Bragantino, no dia 7 de abril vai disputar a primeira jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana, visitando o Tacuary, do Paraguai. De seguida, Caixinha irá encontrar outro técnico português na primeira jornada do campeonato, em que irá receber o Bahia, treinado por Renato Paiva.