Pepa empata e Renato Paiva perde na noite de Brasileirão

Cruzeiro empatou sem golos no terreno do Internacional. Bahia sofreu segunda derrota consecutiva, ao perder em casa contra o segundo classificado Grémio

Dois dos vários treinadores portugueses estiveram em ação nesta última noite de Brasileirão. O Cruzeiro, de Pepa, empatou, enquanto o Bahia, de Renato Paiva, sucumbiu diante do segundo classificado da competição.

No terreno do Internacional, a equipa do antigo treinador do Vitória de Guimarães não conseguiu mais do que um empate sem golos.

Já o Bahia sofreu a segunda derrota consecutiva. Em casa, diante do segundo classificado do Brasileirão, o Grémio, sucumbiu por 1-2. Vinicius Mingotti marcou para a formação do antigo técnico do Benfica B, Franco Cristaldo e Gustavo Martins, este último aos 90+5, faturaram para os visitantes.

Com estes resultados, o Cruzeiro está no 12º lugar do Brasileirão. O Bahia está numa posição mais perigosa, no 15º posto.