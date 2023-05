Pepa e os casos de racismo: "É vergonhoso. Sou preto e também vivi isso na pele"

Declarações do treinador do Cruzeiro, no final do encontro com o Cuiabá (0-1), referente à sétima jornada do Brasileirão

Pepa, técnico do Cruzeiro, foi convidado a comentar os casos de insultos racistas dirigidos a Vinícius Júnior, em Espanha. Para o português, este é um problema que já não devia fazer parte das sociedades modernas.

"É pré-histórico, é uma vergonha. Eu sou de cor, sou preto, com muito orgulho, e também vivi isso na pele. Passei por situações de racismo. O que tenho a dizer sobre isso, apesar de ser a milhares de quilómetros daqui, é que é vergonhoso e pré-histórico, não se admite", afirmou Pepa, no final do encontro com o Ciuabá.

