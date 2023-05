Pepa: "É importante não andarmos de saltos altos e não ficarmos inchados"

O Cruzeiro venceu, no sábado, o Santos, por 2-1, e subiu, provisoriamente, à liderança do Brasileirão, com nove pontos em quatro jogos. Leia as declarações de Pepa, treinador português que orienta a equipa de Belo Horizonte, no final do encontro.

Apoio dos adeptos impressionou: "Quando sofremos o golo, os adeptos começaram a empurrar a equipa. Isso foi impressionante. Estávamos a perder energia e o Santos a ganhar, mas o estádio veio apoiar-nos. Fizemos o golo e dominámos o jogo."

Atitude dos jogadores destacada: "Dois aspetos muito importantes: a entrega e a raça dos jogadores, uma união tremenda."

Liderança, à condição, o Brasileirão: "É importante não andarmos de saltos altos e não ficarmos inchados. O que está feito, está feito e bem. Agora o pensamento é no Fluminense, no Mineirão. Temos de somar pontos, porque é o ano da volta à Série A. É muito difícil acumular pontos no campeonato brasileiro e temos conseguido, e bem, com mérito da nossa parte, mas precisamos sempre do apoio da torcida [adeptos], que não nos abandone nunca."