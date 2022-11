Pepa é candidato a suceder a Cuca no Atlético Mineiro

Pepa no treino deste sábado, aberto aos adeptos

Treinador português e Vojvoda na lista para substituir Cuca, segundo o GOAL

O Atlético Mineiro está no sétimo lugar do Brasileirão, espreita uma vaga na Taça Libertadores, mas o futuro do treinador Cuca dos ainda campeões continua indefinido. Segundo o site goal um dos canditatos a suceder a Cuca é português: Pepa, atualmente a orientar o Al-Tai, da Arábia Saudita.

O outro nome em equação é o de Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. De nacionalidade argentina e com experiência no futebol brasileiro, Vojvoda é mesmo visto como a primeira opção nesta altura.

Recorde-se que em 2021 Pepa já foi alvo do Santos, mas na altura optou por prosseguir no Paços de Ferreira.

É a segunda vez que o Atlético tenta técnicos lusos, porque no passado já tentou, sem sucesso, contratar Jorge Jesus e Carlos Carvalhal.