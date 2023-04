Pepa e a passagem do Cruzeiro aos oitavos: "Não somos o Rei das Taças por acaso"

Declarações de Pepa, treinador português do Cruzeiro, após a vitória frente ao Náutico (2-0), que assegurou a passagem aos oitavos de final da Taça do Brasil.

Eliminatória: "Foi muito difícil, mas muito importante. Tìnhamos uma missão devido à história de um clube grande, como é o Cruzeiro. Não somos o Rei das Taças por acaso. Agora sabemos que o jogo lá, em que perdemos por 0-1... não valia a pena entrar em histórias de que foi injusto. O futebol é marcar mais golos do que o adversário. Sentimos que fizemos lá um jogo suficiente para trazer um resultado positivo, mas não conseguimos".

Apoio dos adeptos: "Estivemos focados a 100 por cento e a sinergia que se formou foi arrepiante. Encontrámos forças onde parecia que não existiam".

Vitória justa na segunda mão? "Foi um jogo perigoso, em que tivemos um grande volume ofensivo, cerca de 25 remates e 16 livres. Mas se não fizéssemos um golo cedo, o Náutico a qualquer momento podia criar ruído num lance de bola parada ou num contra-ataque. Criou pelo menos duas vezes, por isso foi um jogo perigoso. Mas houve discernimento, intensidade e o golo marcado no último minuto obrigou a outra equipa a estar sempre atrás do resultado. É verdade que não tomámos sempre as melhores decisões na cara do golo, mas tivemos sempre o pé no acelerador, com intensidade e energia. Cabe a nós fazer isso e trazer os adeptos para o nosso lado. Eles empurraram-nos de uma forma absurda".