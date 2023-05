Aconteceu no Cruzeiro-Fluminense e numa altura em que a equipa treinada por Pepa já perdia em casa, por 2-0. O protagonista é Bruno Rodrigues, avançado que em 2022 representou o Famalicão e ainda Dourado. No final do jogo, Pepa falou do caso que marcou a derrota (2-0) com o Flu

Sobre a polémica entre Bruno Rodrigues e Dourado no penálti: "Caso feio, inadmissível, mas está resolvido, está encerrado. Não esperamos para resolver mais tarde. Foi um ato irresponsável, inadmissível, mas está resolvido. Mas não vamos crucificar ninguém, mas foi feio. Gilberto e Bruno para bater, não tem nada a ver com Dourado. Foi um momento inadmissível. Estamos todos quentes. Quem que não erra? Fica aquela sensação agora de termos só aquilo"

Erro de Henrique Dourado: "As missões são dadas de forma específica. Não adianta ficar aqui 'fazendo vela sobre isso', não era para o Dourado bater, era o Bruno Rodrigues. Mas aqui ninguém leva nada para casa e está resolvido, ponto final".