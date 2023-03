Pepa define objetivos no Cruzeiro: "Vamos jogar sempre com o vento nas costas"

Declarações de Pepa, novo treinador do Cruzeiro, na apresentação ao clube brasileiro.

O Cruzeiro é das equipas com menos orçamento no Brasileirão: "Acredito muito no trabalho. Se olharmos para baixo e pensarmos em coisas pequenas, nunca vamos fazer coisas grandes. A história do clube não deixa [que exista falta de ambição]. Temos de atingir competições internacionais. Não há problema em ter mais ou menos dinheiro. O que vale é o trabalho, acredito muito nos jogadores. Os orçamentos não ganham jogos".

Como foi o processo de escolha para chegar ao cargo? "Nunca fui tão esmiuçado na vida, mas isso deu-me garantias do outro lado. A forma como fui entrevistado, esmiuçado, ouvido... Atualmente, não penso em ser presidente ou diretor mas, se estivesse do outro lado, faria igual. O treinador é uma peça importante no clube e não poderia escolher um treinador sem esmiuçar e conhecer o seu caráter, a sua personalidade, a sua ideia. Foi um processo que demorou algum tempo, mas fiquei entusiasmado desde o início. Eu gostei dessa forma de seleção".

Como encara o trabalho que tem pela frente? "Estou muito ansioso por estar em campo, treinar e estar com o staff e os jogadores. Agradeço pelo apoio das milhares de mensagens que recebi de força e a dar-me as boas-vindas. Acima de tudo, sinto um orgulho tremendo e uma responsabilidade enorme. Agora é chegar e agarrar-me a tudo e adaptar-me à estrutura e ao plantel. Vamos jogar sempre com o vento nas costas, com o apoio dos adeptos. Temos de levar para dentro essa energia, para ter identificação entre os adeptos e os jogadores".

Que estilo de jogo vai implementar na equipa? "Não tenho nada fechado e nem posso ter. Tenho de conhecer o contexto, os jogadores, o plantel e aí sim, potenciar ao máximo dentro da estrutura que possa potencializar mais a equipa e juntar as individualidades. Não temos jogado com um 10 clássico nos últimos tempos, mas a dinâmica tem muita alegria e intensidade. Ligamos uma televisão a preto e branco e sabemos que é o Cruzeiro que está a jogar".