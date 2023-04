Pepa critica arbitragem após derrota: "Como é que um jogador com dois metros..."

O Cruzeiro, orientado pelo técnico português, foi derrotado pelo Corinthians (1-2) na primeira jornada do Brasileirão.

O Cruzeiro, orientado por Pepa, arrancou a nova edição do Brasileirão com o pé esquerdo, sendo derrotado no domingo em casa do Corinthians por 1-2, na primeira jornada do campeonato.

Após a partida, o técnico português criticou a arbitragem, admitindo não compreender como o segundo golo do adversário, marcado por Lucas Oliveira aos 90+6 minutos, foi validado pelo VAR.

"O segundo golo invalidado num primeiro momento pelo árbitro. Não consigo perceber como é que um jogador com dois metros de altura tira um jogador da disputa da bola e revertem a situação [confirmando o golo]. Falei com o árbitro e disse que não concordo. Mas nunca será desculpa, porque conseguimos fazer mais e melhor. Mas isso já foi, prefiro canalizar as minhas energias no que temos de fazer. Sabemos onde podemos chegar", salientou, em conferência de imprensa.

Depois de também ter perdido com o Náutico (0-1), na primeira mão dos 16 avos de final da Taça do Brasil, Pepa ainda aguarda pela primeira vitória oficial no comando da equipa, mas o técnico garantiu que acredita que é uma questão de tempo.

"A nossa proposta é jogar para ganhar os jogos. Hoje não conseguimos, mas mesmo quentes fizemos um bom jogo. Na primeira parte, faltou sermos mais ofensivos, procurarmos mais o golo. Só falta tranquilidade para marcar", asseverou.