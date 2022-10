Pepa conquista mais uma vitória no campeonato da Arábia Saudita

Pepa, treinador do Al-Tai

Al-Tai, treinado pelo português, triunfou fora de portas.

O Al-Tai, clube orientado pelo português Pepa, abriu a sexta jornada do campeonato da Arábia Saudita com um triunfo em casa do Al-Raed, por dois golos sem resposta.

Guy Mbenza, ao minuto 18, e Amir Sayoud, aos 36", fizeram os golos do encontro e deram três pontos ao A-Tai, que jogou com menos um jogador durante mais de 45 minutos, após a expulsão de Abdulaziz.

O Al-Tai passa a somar 15 pontos e isola-se, provisoriamente, na segunda posição do campeonato, a apenas três pontos do líder, o Al-Shabab, que vai jogar com o Al-Hilal nesta jornada.