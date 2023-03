Pepa chegou ao Brasil: "É um desafio enorme, estou ansioso"

Pepa, novo treinador do Cruzeiro, chegou ao Brasil para orientar o Cruzeiro e prestou as primeiras declarações sobre o novo clube no aeroporto de Belo Horizonte

Projeto do Cruzeiro: "É um desafio enorme, mas venho cheio de vontade. Estou cansado da viagem, mas com muita ambição. É uma sensação incrível. É um clube do qual me lembro de alguns jogadores, como Luisão, Ronaldo, Alex, e outros que ouvir falar, como Dirceu, Tostão...."

História: "É um clube histórico, campeão e com uma torcida que dispensa apresentações e que estou ansioso para conhecer, sentir a vibração. É uma estrutura que me identifico, um elenco que tem a minha confiança tremenda. Estou ansioso para começar a trabalhar."

Trabalhar com Ronaldo, um dos donos do clube: "É um ídolo quando eu era criança, portanto é especial, como todos vocês sabem."

