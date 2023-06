Pepa após eliminação do Cruzeiro na Taça do Brasil: "O futebol castigou-nos"

O Cruzeiro perdeu em casa por 0-1 frente ao Grémio, o que se seguiu a um empate a uma bola na primeira mão, ficando desta forma pelo caminho nos oitavos de final da Taça do Brasil.

O Cruzeiro, treinado por Pepa, foi eliminado na madrugada desta quinta-feira nos oitavos de final da Taça do Brasil, após uma derrota por 0-1 em casa frente ao Grémio, o que se seguiu a um empate (1-1) na primeira mão.

Após a partida, o técnico português admitiu estar frustrado com a eliminação, considerando que a sua equipa era quem mais merecia a passagem.

"O sentimento é de frustração. Fizemos tudo. Com todo o respeito pelo Grémio e por todos, mas fomos melhores lá e aqui. Merecíamos mais, mas o futebol é isso mesmo. A justiça do futebol é no marcador, com a bola a balançar as redes, e nisso não fomos competentes. Deve ter sido um dos jogos com mais cantos e remates que tivemos, por isso fica a frustração. Tínhamos uma ambição muito grande na Taça, mas é seguir em frente. Temos de agarrar nas coisas boas que fizemos e também os pequenos detalhes, que fazem a diferença", salientou, em conferência de imprensa.

Pepa descartou ainda que o Cruzeiro tenha sofrido de displicência em termos ofensivos, apontando que a sua equipa cometeu alguns erros que se revelaram "muito caros".

"Hoje, o futebol castigou-nos. Demos muito mais ao futebol do que ele nos deu. Mas é mesmo assim, temos de saber lidar com isso. Eu, sinceramente, não vejo displicência. Vejo algumas decisões más, nisso eu concordo. Em termos técnicos, de colocar a bola lá dentro, servir melhor os colegas, uma bola ou outra que perdemos na construção... Fomos infelizes em duas ou três saídas, onde demorámos a dominar a bola para poder servir um colega, mas e de resto, o que fizemos? Fomos penalizados com uma ou outra situação, mas o futebol cobra muito caro. Hoje, pagámos muito caro", sentenciou.

