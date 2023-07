Fotografia: US Salernitana 1919

Paulo Sousa, treinador da Salernitana, não se mostrou muito confiante para o início da temporad<

Salernitana de Paulo Sousa empatou no sábado com o Frosinone, 1-1, em jogo de pré-temporada. No final da partida, o treinador português não se mostrou muito confiante para o início oficial da temporada, dando a entender que tem poucas opções em comparação ao que gostaria.

"Penso, sinceramente, que o arranque do campeonato não vai ser o que eu gostaria. É o que tenho disponível, vou tentar transformar as dificuldades em oportunidades", afirmou o técnico luso.