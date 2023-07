Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, na conferência de imprensa que se seguiu ao empate 0-0 com o Internacional, na 15.ª jornada do Brasileirão.

Má fase do Palmeiras: "Hoje só faltou marcar golo, o que posso dizer mais? Continuar a trabalhar, é assim que os campeões fazem. Não conheço um campeão que só ganha. Os campeões são os que levam as pancadas e continuam. Se querem um treinador que só ganhe títulos descubram, porque não sei onde está o treinador que só ganha. Se querem um treinador que só ganhe, não sou eu. Já havia avisado várias vezes ao longo do último ano e meio, quando o Palmeiras foi a equipa que mais títulos ganhou, que não sabia até quando ia durar... Sempre disse que não sabia até quando ia durar, que íamos ganhar e perder. É bom para aquelas pessoas que têm sede de gozar com o Palmeiras, o treinador e essas coisas todas, tenham oportunidade agora. Nós temos que fazer o que fazem os campeões. Mentalidade de campeão. Aguentar, dedicarmo-nos ao trabalho... Seguir em frente. Vida que segue, como vocês dizem aqui."

Assumir a responsabilidade: "Há dois anos que eu digo que o Palmeiras é a equipa a abater. Agora têm oportunidade de criticar o treinador, as opções do treinador, o máximo responsável por tudo que está a acontecer sou eu. Sou eu que ponho os jogadores, escolho os jogadores, que, infelizmente, levei ao limite os nossos jogadores. Mas até agora somos a equipa que temos mais títulos nesta temporada. É bom não esquecer."

Preparado para treinar qualquer equipa: "Penso que estou preparado para treinar os melhores clubes do mundo, é o que eu penso. Estou preparado. Tenho de aperfeiçoar o meu inglês, que está mais ou menos. Depois de vir aqui, onde a média dos treinadores é de três meses, estar aqui há três anos e ganhar, juntamente com o Palmeiras, o que ganhei... isso é estar preparado para treinar os melhores clubes do mundo. E como fazem também os melhores treinadores do mundo, acho que o único que ainda não foi demitido foi o Guardiola, e eu. Quando chegar a minha vez de ser demitido, serei. Não há problema absolutamente nenhum. Quando decidi vir para o Brasil, sabia muito bem como isto funciona. Estou muito orgulhoso do que fiz com a minha equipa técnica, que é extraordinária."