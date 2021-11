"Pensei que estávamos a ser assaltados. Abro a porta e ele diz: 'Acalma-te, sou olheiro do Sporting'"

Nuno Mendes no primeiro dia no PSG

Lateral concedeu entrevista à Onze Mondial e recordou história curiosa dos tempos da formação, entre outros temas

História do Sporting: "Um dia, saí da escola. Sou uma pessoa suspeita e apercebo-me que alguém me está a seguir. Corro para casa. Depois batem à porta, e eu estou do outro lado com uma faca na mão. Pensei que estávamos a ser assaltados. Eu abro a porta e ele diz: "Acalma-te, sou um olheiro do Sporting! Por isso, guardei a faca."

Bastidores da chegada a Paris: "Era o último dia do mercado. Estava com a seleção portuguesa. Eu sabia que o PSG estava interessado, mas só a 31 de agosto é que se tornou concreto. Fizeram-me uma oferta, fiquei muito feliz, por isso disse que sim. Assinei e a minha transferência foi oficializada às 23h58! Algum outro clube interessado? Sim, mas eu disse ao meu agente que Paris era a minha prioridade e estou feliz por ter escolhido este clube. É um clube que tenho seguido e amado há muito tempo, por isso quis continuar a minha carreira aqui."

Estar perto de Messi, Neymar e Mbappé: "Estamos a um nível mais elevado do que o que eu conhecia no Sporting. Havia bons jogadores no Sporting, mas jogar com Messi, Neymar, Mbappé...é de outro mundo! Está bem, estou a adaptar-me, estou a progredir dia após dia."

Um grande jogador na Ligue 1: "Houve um jogador que me causou muitos problemas, o Sulemana, do Rennes!"