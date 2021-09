Penálti inédito de Bruno Fernandes foi um dois em um que ninguém quer

Médio internacional português atirou a bola para a bancada e United perdeu

Foi um início de tarde azarado, no mínimo, para Bruno Fernandes. O médio esteve em evidência, não necessariamente pelos melhores motivos, na derrota caseira do Manchester United, diante do Aston Villa, ao falhar uma grande penalidade num dos últimos lances do jogo.

Para além de não ter conseguido fazer com que a sua equipa pontuasse, o médio, ao fim de 41 tentativas, não logrou acertar no alvo na conversão de uma grande penalidade, enviando a bola diretamente para as bancadas de Old Trafford.

Recorde-se que uma das grandes dúvidas no início de época do Manchester United era saber quem é que acabaria por bater as grandes penalidades, se Bruno Fernandes, se Cristiano Ronaldo. Será que a próxima tentativa já será de CR7?