Pedro Santos está infetado com covid-19 e falha final da MLS

Pedro Santos, que joga no Columbus Crew, teve um teste com resultado positivo para o novo coronavírus.

Pedro Santos, que joga no Columbus Crew, teve um teste com resultado positivo para o novo coronavírus e falhará a final da Liga norte-americana (MLS) frente ao Seattle Sounders.

"Infelizmente, testei positivo à covid-19. Estou bem, apenas com alguns sintomas e a minha família está negativa. Não vou estar presente no jogo de amanhã [domingo]. Estou realmente desapontado por não poder participar no jogo mais importante da minha carreira", lamentou o avançado, numa nota publicada nas redes sociais.

Pedro Santos, de 32 anos, marcou oito golos em 26 jogos na quarta temporada pelo Columbus Crew, que vai procurar repetir no domingo, às 01:30 de Lisboa, no Mapfre Stadium, em Columbus, no estado do Ohio, o título inédito alcançado em 2008.

"Tem sido um ano difícil. Trabalhámos duro para chegar a este momento, jogar em casa com os adeptos e lutar pelo título. Estarei sempre a torcer pelos meus colegas", concluiu o ex-jogador de Sporting de Braga, Rio Ave, Vitória de Setúbal, Leixões e Casa Pia.

Além de Pedro Santos, o médio Darlington Nagbe também teve um teste com resultado positivo para a covid-19, num conjunto de ausências encaradas pelo treinador Caleb Porter como "um grande golpe" nas aspirações do emblema "aurinegro".

O Columbus Crew, quarto classificado da fase regular da conferência Este e derrotado na final da MLS de 2015, defronta o Seattle Sounders, líder do Oeste, atual campeão em título e com outro troféu somado na primeira de três finais disputadas entre 2016 e 2019.

No caminho para o encontro decisivo, a formação de Pedro Santos derrotou o New England Revolution (1-0) e sagrou-se campeã da conferência Este, enquanto o clube de Washington arrebatou o Oeste, ao vencer o Minnesota United (3-2).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,5 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 5.373 em Portugal.