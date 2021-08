Pedro Rodrigues, ex-adjunto do Espinho, assume sub-15 do Alfaisaly FC

Treinador português de 38 anos assinou pelos sauditas por uma época, com mais uma de opção

Depois de ter sido treinador-adjunto da equipa principal do Sporting de Espinho na época anterior, Pedro Rodrigues voltou a emigrar para abraçar o comando dos sub-15 do Alfaisaly FC, da Arábia Saudita. Detentor do nível A da UEFA, o técnico português assinou por uma época, com mais uma de opção.

Pedro Rodrigues, de 38 anos, iniciou a carreira nas camadas jovens do Boavista, passando depois pelo União de Lamas (primeiro pela formação e depois como adjunto na equipa sénior), Pasteleira, Lourosa, Leixões, Academia Figo até se aventurar na China. Antes de regressar a Portugal, esteve ao serviço do Haikou Boying, Meizhou Techand, Guangdong South, sempre na China, ora como treinador, ora como coordenador técnico ligado à formação desses clubes.