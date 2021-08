Contrato de duas épocas com o Lech Poznan.

Pedro Rebocho, lateral português de 26 anos, vai prosseguir a carreira no campeonato polaco. O Guingamp, clube francês com o qual tinha contrato, chegou a acordo com o Lech Poznan, com o jogador a assinar um vínculo válido por duas épocas.

Rebocho esteve na última época cedido pelo clube francês ao Paços de Ferreira, onde realizou 20 jogos. Formado no Benfica, regista ainda passagens por Moreirense e Besiktas.

A viagem para a Polónia está marcada para este fim de semana.