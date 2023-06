Pedro Rebocho confirmado no campeonato da Arábia Saudita

Depois de ter passado também pelo campeonato português, turco e francês, o jogador de 28 anos vai agora mudar-se para a Arábia Saudita.

Há mais um português na Arábia Saudita. Pedro Rebocho foi apresentado esta terça-feira no Al Khaleej, clube da principal liga e que tem como treinador Pedro Emanuel.

O lateral -squerdo terminou contrato com o Lech Poznan, da Polónia, no final desta temporada, e estava livre para assinar por outro clube. A proposta do clube saudita foi a mais atrativa para o jogador.

Depois de ter passado também pelo campeonato português, turco e francês, o jogador de 28 anos vai agora mudar-se para a Arábia Saudita.