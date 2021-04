Pedro Proença felicita portugueses do Olympiacos: "Exemplos do talento português no mundo"

Redação com Lusa

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional felicitou este domingo os vários membros lusos do Olympiacos, jogadores e elementos da equipa técnica liderada por Pedro Martins, pela conquista da Liga grega pelo segundo ano seguido.

"O Pedro Martins é um dos claros exemplos do talento português espalhado pelo mundo. Saiu de Portugal para a Grécia em 2017/18 e abraçou o projeto do Olympiacos, onde acaba de conquistar o bicampeonato. É um tremendo orgulho para a Liga Portugal assistir a conquistas destas", salientou Pedro Proença.

E acrescentou: "Parabéns ao Pedro e aos portugueses que integram a sua equipa técnica, bem como ao José Sá, Ruben Semedo, Tiago Silva e Bruma, também eles campeões da Grécia. Um dia em cheio!"

O Olympiacos sagrou-se hoje campeão grego de futebol pela 46.ª vez, a segunda consecutiva sob o comando do português Pedro Martins, ao vencer na receção ao rival Panathinaikos e ao beneficiar da derrota do Aris Salónica.

A formação do Pireu, que conta com os portugueses José Sá, Rúben Semedo, Tiago Silva e Bruma, venceu por 3-1 e soma 76 pontos, já inalcançáveis para o Aris, segundo colocado, com 54.

A equipa do Piréu ainda esteve em desvantagem, depois de o italiano Federico Macheda, aos 29 minutos, ter adiantado o Panathinaikos, de penálti, mas o egípcio Koke, aos 45+3 e aos 72, o segundo com assistência de Bruma, e o próprio Bruma, aos 90+7, protagonizaram a reviravolta no marcador e nova conquista para a equipa da capital grega.