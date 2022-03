Pedro Neto volta a falhar jogo do Wolverhampton por lesão

Redação com Lusa

Novo problema, segundo Bruno Lage, não é muito sério e o avançado poderá regressar à competição em 2 de abril, após a pausa para compromissos das seleções

Um azar nunca vem só. O futebolista Pedro Neto, do Wolverhampton, vai falhar o jogo de sexta-feira com o Leeds devido a uma pequena lesão no pé, dois meses depois após ter regressado à competição, anunciou, esta quinta-feira, o treinador Bruno Lage.

De acordo com o técnico, o problema físico do avançado, voltado à competição em fevereiro após longa ausência face a problemas no joelho, não é muito sério e o avançado poderá regressar à competição em 02 de abril, após a pausa para compromissos das seleções.

O avançado internacional português, de 22 anos, ficou fora do jogo de domingo com o Everton (1-0) devido ao problema no pé, depois de ter regressado à competição em 20 de fevereiro, na vitória por 2-1 sobre o Leicester, na qual alinhou 10 minutos.

Desde então, o jogador, que esteve parado 10 meses devido a uma grave lesão num joelho, nunca foi titular, mas tem sido utilizado pelo técnico Bruno Lage.

Na semana passada, o internacional português Pedro Neto, formado na academia do Braga, renovou contrato com o Wolverhampton por mais dois anos, até junho de 2027.