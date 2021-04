"Pedro Neto tem muito cuidado com a preparação, trabalha seis horas por dia…"

António Dias, licenciado em educação física e membro do staff do atual treinador do Wolverhampton há vários anos, salientou a dedicação (extra) do avançado português

António Dias, fisiologista do Wolverhampton, enalteceu, em entrevista aos meios de comunicação do clube, o internacional português Pedro Neto, com quem trabalha desde a época passada, sobretudo pelo compromisso demonstrado, não obstante a qualidade.

"Costumo dizer que qualquer jogador, para chegar a um patamar de Premier League (...), tem que ser especial. Acho que ele tem, realmente, muitas coisas especiais e que se destacam. (...) Estamos a falar um jogador que, realmente, tem muito cuidado com a sua preparação. Não só sob o ponto de vista futebolístico, mas também atlético", referiu.

António Dias atestou, através de exemplos, a forma abnegada como o jovem avançado luso, de apenas 21 anos e um dos habituais titulares dos "lobos, cuida da própria condição física - obtendo maior massa muscular - para render ao melhor nível possível na exigente Premier Legue.

"É capaz de estar aqui, no centro de treinos, seis horas por dia a trabalhar Por exemplo, quase todas as folgas acaba por vir ao centro de treinos. Vem, por vezes, fazer um trabalho mais específico de recuperação, outras vem fazer um trabalho extra de ginásio, em função de algumas especificidades que ele tem", descreveu António Dias.

O fisiologista do Wolverhampton enquadrou o compromisso (extra) tido regularmente por Pedro Neto no interior do ginásio com a maneira como atua em campo o próprio atleta luso formado no Sporting de Braga.

"O Pedro Neto tem essa potência e velocidade e capacidade para cobrir muita área de campo, fazer ações longas e muito intensas durante muito tempo também. São características não muito fáceis de encontrar", afirmou António Dias.

O membro da equipa técnica de Nuno Espírito Sant aproveitou a recente entrevista para elogiar a dedicação contínua de Pedro Neto mesmo durante o período de confinamento vivido no Reino Unido por força da pandemia. O sucesso não será, por isso, ao acaso.

"Foi um dos que mais aproveitou essa fase (...) para melhorar algumas coisas nele que tiveram um efeito no seu jogo. Fê-lo de uma forma muito consciente, muito profissional, procurando ajuda e interação, inclusive desafiando-me a mim, muitas vezes, a fazer coisas diferentes e novas para conseguir ajudar ao crescimento dele", acrescentou.