Pedro Neto e o lance de Jiménez com David Luiz: "Não vi, mas ouvi o barulho. Foi chocante"

Extremo português, autor de um dos dois golos do Wolverhampton na vitória diante do Arsenal, comentou a perda de sentidos do avançado Raúl Jimenez, após chocar contra David Luiz, motivando a ida do mexicano para o hospital

Incidente com Raul Jiménez: "Estava muito preocupado com ele ao vê-lo deitado no chão. Não vi o embate, mas ouvi o barulho. Vê-lo daquela maneira no relvado foi chocante, mas espero que ele esteja bem e volte rapidamente para a equipa. Percebemos que ele estava mal, mas tivemos que nos focar no jogo. O início do jogo não foi fácil porque ele esteve no chão vários minutos. Mas quisemos dedicar-lhe esta vitória frente ao Arsenal."

Regresso do Wolverhampton às vitórias: "É sempre bom voltar às vitórias, ainda melhor com o jogo que fizemos hoje. Fomos muito consistentes, demonstramos trabalho árduo e foi inacreditável a forma como conseguimos os três pontos."

Exibição pessoal: "É o trabalho árduo que tenho feito diariamente, estou feliz por marcar de novo e quero jogar melhor já no próximo jogo. Resta-nos trabalhar para cada jogo e manter o foco até ao final da época."