Pedro Neto na lista de alvos do PSG, noticiam em Inglaterra

O PSG terá Pedro Neto como um dos alvos para a próxima época. Raphinha e Dembélé estão na mesma lista.

O jornal inglês Daily Mail dá conta de que Pedro Neto interessa ao Paris Saint-Germain. O avançado português estará a "concorrer" com Raphinha, do Leeds, e com Dembélé, do Barcelona, por um lugar no ataque do clube francês, que poderá perder Mbappé no final desta época.

O jogador do Wolverhampton não está a ter uma temporada muito feliz, visto que esteve parado por lesão durante largos meses. Voltou em março ao ativo, mas voltou a sofrer nova lesão, entretanto.

Pedro Neto, 22 anos, cumpre o terceiro ano consecutivo nos Wolves. Recentemente, renovou contrato até 2027.