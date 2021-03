Pedro Neto, João Félix e André Silva a peso de ouro nos respetivos clubes, indica o CIES

Observatório do Futebol divulgou estudo que aponta o "peso" dos jogadores mais valiosos de cada clube das cinco principais ligas europeias.

Pedro Neto, João Félix e Pedro Neto são os jogadores portugueses em destaque no mais recente estudo divulgado pelo CIES (Observatório do Futebol), que avalia o "peso" dos jogadores mais valiosos de cada clube das cinco principais ligas europeias no valor total do plantel.

Ora, nos casos de Wolverhampton, Atlético de Madrid e Eintracht Frankfurt, os três internacionais lusos são tidos como os atletas mais valiosos em cada plantel.

Neto é o que se destaca mais: avaliado num intervalo de 70 a 90 milhões de euros, o extremo de 21 anos representa 19,7 por cento do valor total de mercado do plantel à disposição de Nuno Espírito Santo. Quanto a João Félix, avaliado entre 120 e 150 M€, vale 17,9 por cento da soma total das quantias atribuídas a cada futebolista dos "colchoneros".

Já André Silva, a protaginizar uma época fulgurante na Alemanha (são já 21 golos apontados na Bundesliga), vale entre 30 a 40 milhões e representa 14,2 por cento do valor total do plantel do Eintracht.

De referir que Cristiano Ronaldo não é visto como o atleta mais valioso dos quadros da Juventus. A "distinção" pertence a Matthijs de Ligt, jovem centra holandês que já se afirmou como titular na defesa dos "bianconeri".