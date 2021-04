Pedro Mendes saiu de maca no Lille-Montpellier e suspeita-se de lesão grave

Central do Montpellier deixou o campo com sinais evidentes de grande dor e lesionado no joelho esquerdo, o mesmo onde sofrera um estiramento que o afastara dos relvados entre janeiro e fevereiro do ano passado

O relógio marcava o minuto 55 quando Pedro Mendes, central português que representa o Montpellier, foi substituído por Hilton no jogo em casa do Lille - da Ligue 1 - , com suspeitas de ter sofrido uma lesão grave.

O jogador de 30 anos magoou-se no joelho esquerdo e abandonou o relvado de maca com evidente sinais de estar com dores intensas e em lágrimas. Na partida desta noite em casa do Lille, que terminou empatada 1-1, o defesa saiu magoado na sequência de um duelo com Bamba, depois de fixar o pé no relvado.

Pedro Mendes, recorde-se, sofrera o ano passado um estiramente no mesmo joelho esquerdo e ficara afastado dos relvados entre os meses de janeiro e fevereiro.