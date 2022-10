Pedro Mendes estreia-se a marcar pelo Ascoli: "É pura energia, é disruptivo"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Treinador Cristian Bucchi deixou elogios ao atacante português

O português Pedro Mendes estreou-se esta segunda-feira a marcar pelo Ascoli, da Serie B, ao marcar o segundo e decisivo golo do triunfo sobre o Cagliari (2-1). Foi o primeiro golo em seis jogos do atacante de 23 anos emprestado pelo Sporting ao Ascoli.

No final da partida, o técnico Cristian Bucchi elogiou o português: "É pura energia, quando entra é disruptivo. Ele veio de uma liga diferente e precisava de tempo, deveria ser menos rígido consigo mesmo. Nós já o conhecíamos e não é por acaso que investimos nele, ele completa o nosso plantel na perfeição."

O golo do Pedro Mendes que deu a vitória ao Ascoli frentre ao Cagliari (2-1)



Temos ainda 50% do passe do avançado formado em Alcochete pic.twitter.com/tECoXgD6iE - Inside Sporting (@Inside_Sporting) October 24, 2022