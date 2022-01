Pedro Martins renovou com o Olympiakos até 2024

Evangelos Marinakis, presidente do Olympiakos, com o treinador Pedro Martins

Bicampeão nacional e líder do campeonato grego garantiu a continuidade do treinador português, agora sob contrato por mais duas temporadas, com a Liga Europa no horizonte.

O Olympiakos e Pedro Martins acabam de anunciar o reforço de uma relação bem sucedida: o treinador português, 51 anos, renovou contrato, por mais dois anos, até junho de 2024. Esta é já a quarta temporada ao serviço do atual líder do campeonato grego, que se mantém na Liga Europa e na Taça da Grécia.

Pedro Martins conduziu o Olympiakos ao título, nas duas últimas temporadas, e conquistou ainda a taça, no segundo ano no clube.