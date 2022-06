Pedro Martins: "Quem só pensa em ganhar, acaba por se esquecer de trabalhar"

Declarações de Pedro Martins, treinador português tricampeão no Olympiacos, ao "The Coaches' Voice".

Premier League agrada: "O clube [Olympiacos] oferece-me todas as condições para desempenhar a minha função. Um dia, se aparecer alguma proposta benéfica para mim e para o clube, podemos analisar a questão. No meu caso, o que me atrai é o desafio profissional. Quero disputar ligas competitivas, como, por exemplo, uma Premier League."

Vivências nos clubes anteriores: "O que aprendi, quer no Marítimo, no Rio Ave, no Vitória de Guimarães ou nos clubes das divisões inferiores que trabalhei, não foi descartado ao chegar aqui. Pelo contrário. Todas aquelas vivências foram cruciais para eu conseguir entender as particularidades daquele desafio tão arriscado."

Continuidade após uma primeira época não tão feliz: "Quando um clube acostumado a ganhar títulos não vence, há sempre alguém que defenda a saída do treinador. Porém, a direção entendeu que estávamos no caminho certo. O rendimento em campo não deixava dúvidas."

Longevidade no Olympiacos: "O contexto era complicado quando chegámos, mas soubemos manter a calma para tomar as melhores decisões. E tivemos paciência para esperar que os resultados aparecessem em campo. Depois do tricampeonato, muita gente questiona como é possível continuar a ganhar. A única resposta que tenho é o trabalho. O que vai acontecer no futuro depende do que fizermos hoje. Quem só pensa em ganhar, acaba por se esquecer de trabalhar."