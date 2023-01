Pedro Martins prepara estreia no Al Gharafa: "Vamos jogar para ganhar"

Pedro Martins estreia-se na quarta-feira no comando técnico do Al Gharafa, do Catar, diante do Al Duhail.

Pedro Martins estreia-se na quarta-feira (13h15) no comando técnico do Al Gharafa, na receção ao Al Duhail, antiga equipa de Luís Castro, num jogo relativo à oitava jornada da Liga do Catar.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico português admitiu que espera um "jogo difícil" frente ao terceiro classificado do campeonato, mas garantiu que o Al Gharafa está pronto para ser "competitivo".

"Vai ser um jogo difícil contra uma boa equipa, mas estamos prontos. A equipa está a preparar-se bem e estamos aqui para sermos fortes. É isso que espero na quarta-feira, uma equipa forte, competitiva e que controle os momentos de jogo. Vamos jogar para ganhar", assumiu.

"Eles têm bons jogadores e uma equipa fantástica. Conheço bem a equipa, vi muitos jogos deles, incluindo a final da Taça que tivemos contra eles no ano passado. Este será um jogo importante para nós, temos menos dois pontos do que eles e será um jogo difícil", completou Pedro Martins.

O Al Gharafa ocupa a quarta posição da Liga catari e poderá ultrapassar o Al Duhail no terceiro posto em caso de vitória.