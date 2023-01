Pedro Martins perde com o Al-Duhail, de Rúben Semedo, na estreia oficial pelo Al-Gharafa

Al-Gharafa perdeu por 3-0 na casa do Al-Duhail, um dos grandes candidatos ao título catari.

Oficializado como o novo treinador do Al-Gharafa no início do mês de novembro, Pedro Martins deu, esta quarta-feira, início à sua aventura no Catar com o pé esquerdo. Na visita à casa do Al-Duhail, líder do campeonato catari e um dos mais fortes candidatos ao título, a equipa comandada pelo técnico português foi derrotada por 3-0 e arrisca cair do quarto para o sétimo lugar, conforme os restantes resultados da oitava jornada.

Sassi (31"), Al-Rawi (48") e Nam Tae-Hee (90"+3") marcaram os golos do triunfo da formação de Rúben Semedo, que foi titular, mas saiu lesionado aos 17".

Afastado do título desde 2009/2010, o Al-Gharafa está num processo de reestruturação com o objetivo de se aproximar dos gigantes Al-Sadd, Al-Duhail e Al-Rayyan. Com Brahimi (ex-FC Porto) como principal figuras da sua equipa, Pedro Martins tem como objetivo criar uma base para o futuro, à semelhança do que fez no primeiro ano do Olympiacos antes de conquistar o "tri" na Grécia.