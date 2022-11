Pedro Martins, novo técnico do Al-Gharafa: "O meu objetivo é criar harmonia"

Pedro Martins anunciado no Al Gharafa

O técnico português abraçou a segunda experiência no estrangeiro da carreira.

Pedro Martins, novo treinador do Al-Gharafa, atual quarto classificado da Liga do Catar, prestou este sábado as primeiras declarações desde que assumiu o comando técnico da equipa.

"É uma grande honra para mim juntar-me ao Al-Gharafa durante uma temporada e meia. Têm uma grande história e prometo que a equipa vai voltar às vitórias. O meu objetivo é criar harmonia entre toda a gente para restaurar a identidade da equipa", começou por definir, por via de uma publicação no Instagram.

O técnico português agradeceu ainda aos principais dirigentes do clube e apontou outro objetivo mais a curto prazo: "Vamos regressar ao pódio!".